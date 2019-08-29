Из-за действий УЗ украинская экономика замедлит рост – глава объединения предприятий

В «Укрметаллургпроме» считают, что падение экономики ощутит не только промышленность, но и все украинцы.

Предложение государственного монополиста «Укрзализныци» о введении нового порядка определения стоимости вагонов, которое повысит издержки отечественных грузоотправителей на 3 миллиарда гривень в год, замедлит и без того невысокий рост экономики Украины.

Об этом заявил глава объединения предприятий «Укрметаллургпром» Александр Каленков.

«Если повышать в одном году расходы грузоотправителей на 30-35 процентов (2018 год – ред.), а в этом году ориентироваться на 25-30 процентах, то они должны понимать, что часть грузов просто не поедет. Экономика замедлит свой рост, украинская экономика. Хотя и так рост небольшой. Наши товары потеряют конкурентоспособность на внешних рынках», – заявил Каленков.

При этом, падение экономики ощутит не только промышленность, но и все украинцы. В том числе будет оказываться давление и на курс национальной валюты. Кроме того, несмотря на постоянное повышение стоимости тарифов на грузовые перевозки УЗ не справляется со своевременной доставкой грузов.

«Это почувствуют все. Порой не только промышленность. Это произойдет за счет того, что мы возим промышленные грузы в основном «Укрзализныцей», а потребителями этих промышленных грузов являются производители товаров народного потребления. Мы перевозим грузы, отправляем их на экспорт. Это все непосредственно влияет на валютную выручку», – заявил Каленков.

Как сообщалось ранее, инициатива «Укрзализныци» о новом порядке определения стоимости вагонов, по мнению экспертов, нарушает антимонопольное законодательство Украины.

«Укрметаллургпром» уже обратился в АМКУ с призывом рассмотреть ситуацию.

«На этой неделе Антимонопольный комитет зарегистрировал заявление от ассоциации, которую я представляю – «Укрметаллургпром». Я думаю, что и другие грузоотправители, ассоциации будут тоже подавать в Антимонопольный комитет, потому что здесь явное нарушение антимонопольного законодательства», – подчеркнул Каленков.