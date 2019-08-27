Mercedes анонсировал новый купе-кроссовер

В сентябре на Франкфуртском автосалоне дебютирует купе-кроссовер Mercedes-Benz GLE Coupe нового поколения.

Компания Mercedes-Benz опубликовала в своем твиттере тизер купе-кроссовера GLE Coupe нового поколения. Публичная премьера новинки состоится в сентябре на Франкфуртском автосалоне.

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В Mercedes пока не сообщили подробности об автомобиле, отметив лишь, что он будет «еще более роскошным и похожим на купе». Предполагается, что большинство дизайнерских решений купе-кроссоверу достанется от стандартного GLE нового поколения, который дебютировал в октябре 2018 г. на мотор-шоу в Париже, пишет Autonews.

Mercedes-GLE Coupe получит информационно-развлекательный комплекс MBUX с 12,3-дюймовой цифровой приборной панелью, объединенной с дисплеем мультимедиа такой же диагонали. Система имеет функцию голосового управления с пониманием «живого языка» и возможностью самообучения.

В линейку двигателей войдет двухлитровая «турбочетверка», выдающая 258 л. с. и 370 Н·м крутящего момента, и рядная трехлитровая «шестерка» мощностью 367 сил (500 ньютон-метров). Дизельная гамма для европейского рынка будет представлена четырехцилиндровым агрегатом мощностью 245 л. с. (500 Н·м), а также двумя шестицилиндровыми двигателями, развивающими 272 л. с. (600 Н·м) и 330 л. с. (700 ньютон-метров). Впоследствии у модели появятся «заряженные» версии от AMG с моторами мощностью 435 и 610 лошадиных сил.