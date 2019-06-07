Mercedes показал самый мощный 4-цилиндровый двигатель (фото)

Ожидается, что двигатель дебютирует на новом поколении A 45, CLA 45 и GLA 45.

Компания Mercedes-Benz представила самый мощный серийный 4-цилиндровый мотор — 2-литровый турбированный двигатель M 139, который появится на моделях Mercedes-AMG.

Читайте такжеMercedes представил самую мощную версию кроссовера GLE (фото)

Новый агрегат будет устанавливаться на автомобили в двух версиях — базовым будет 390-сильный вариант мотора, а 420-сильное исполнение появится на машинах S-версии, пишет kommersant.

Ожидается, что двигатель дебютирует на новом поколении A 45, CLA 45 и GLA 45.

Напомним, предыдущий самый мощный серийный 4-цилиндровый мотор делал также Mercedes-Benz — двигатель M 133 выдавал 380 л.с.