Mercedes показал самый мощный 4-цилиндровый двигатель (фото)
14:49, 07 июня 2019Транспорт
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Ожидается, что двигатель дебютирует на новом поколении A 45, CLA 45 и GLA 45.
Новый агрегат будет устанавливаться на автомобили в двух версиях / фото mercedes-benz
Компания Mercedes-Benz представила самый мощный серийный 4-цилиндровый мотор — 2-литровый турбированный двигатель M 139, который появится на моделях Mercedes-AMG.
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Новый агрегат будет устанавливаться на автомобили в двух версиях — базовым будет 390-сильный вариант мотора, а 420-сильное исполнение появится на машинах S-версии, пишет kommersant.
Ожидается, что двигатель дебютирует на новом поколении A 45, CLA 45 и GLA 45.
Напомним, предыдущий самый мощный серийный 4-цилиндровый мотор делал также Mercedes-Benz — двигатель M 133 выдавал 380 л.с.
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