В Киеве накануне Дня независимости отменили вечерние рейсы городской электрички

Жителям и гостям столицы рекомендуют учитывать внезапные изменения в работе городского транспорта.

В столице 23 августа из-за технических проблем отменили вечерние рейсы городской электрички. Читайте такжеВ маршрутке Киева извращенца поймали на горячем - соцсети (видео) Как сообщает «Информатор», ссылаясь на пресс-службу «Киевпасстранса», отменены пять рейсов: 7504, 7506, 7508, 7331/32, 7339. Жителям и гостям столицы рекомендуют учитывать внезапные изменения в работе городского транспорта. Ранее сообщалось, что жители столичной Троещины вынуждены добираться на работу, цепляясь за электрички. Соответствующее фото 9 августа опубликовали в Telegram-канале Kyiv LIVE.

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