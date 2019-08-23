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В Киеве накануне Дня независимости отменили вечерние рейсы городской электрички

17:08, 23 августа 2019
Транспорт
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В Киеве снова возникли проблемы с городской электричкой / Фото УНИАН

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Как сообщает «Информатор», ссылаясь на пресс-службу «Киевпасстранса», отменены пять рейсов: 7504, 7506, 7508, 7331/32, 7339.

Жителям и гостям столицы рекомендуют учитывать внезапные изменения в работе городского транспорта. 

Ранее сообщалось, что жители столичной Троещины вынуждены добираться на работу, цепляясь за электрички. Соответствующее фото 9 августа опубликовали в Telegram-канале Kyiv LIVE.

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Теги: #Киев#электричкапогода в Киеве