Toyota рассекретила новый роскошный минивэн (фото)

У нового бизнесвэна Toyota Majesty десять посадочных мест в четыре ряда с двумя кресла особой комфортности.

Компания Toyota рассекретила новый минивэн под названием Majesty. Официальная премьера автомобиля состоялась в Таиланде. Новинка представляет собой роскошную модификацию микроавтобуса Toyota Hiace.

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Всего для покупки будут доступны три комплектации Majesty: Standard, Premium и Grande. Производство модели налажено на заводе в Японии, пишет Autonews.

Автомобиль получил новую хромированную решетку радиатора, светодиодную оптику, раздвижные двери и новые бамперы. У Toyota Majesty десять посадочных мест в четыре ряда с двумя креслами особой комфортности. Бизнесвэн получил девять подушек безопасности, семь USB-разъемов, 4,2-дюймовый цветной дисплей, премиальную аудиосистем с 12 динамиками, занавески во всю длину салона и кресла с обивкой кожей. На полу салона — ворсовое покрытие.

Водителю доступны, система мониторинга слепых зон, функция аварийного торможения, система помощи при парковке и система удержания в полосе движения. Также машина комплектуется адаптивным круиз-контролем, климат-контролем и медиасистемой.

Минивэн оснащается 2,8-литровым дизельным турбомотором. Мощность агрегата составляет 163 л.с. и 420 Нм крутящего момента. Двигатель работает совместно с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод — исключительно задний.