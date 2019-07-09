Toyota может возродить родстер MR2 в виде электрокара

Компания решила возродить всю линейку спортивных моделей.

Японский автопроизводитель Toyota планирует возродить маленький среднемоторный родстер MR2. Если это произойдет, скорее всего в моторную гамму автомобиля добавят электрическую силовую установку.

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Как пишет издание Car and Driver, глава Toyota Motor Corporation Акио Тойода уже рассказывал о своем желании повторить былой триумф марки в классе спортивных автомобилей, передает motor.ru.

На сегодняшний день компания создала новое поколение Supra, модель GT86 заменила на рынке Celica, и, получается, осталось только одно свободное место в этом списке — новое поколение Toyota MR2.

Пока сложно предположить, что именно будет под капотом родстера. Toyota известна своей приверженностью гибридам, но при этом компания работает над созданием и полностью электрических силовых установок. Кроме того, обе спортивные модели, которые сейчас представлены в линейке компании, были разработаны совместно с другими марками: Supra с BMW, а GT86 — с Subaru, так что есть все основания полагать, что MR2 тоже не будет разработкой исключительно Toyota.

О том, что компания планирует вернуть на рынок все три модели, впервые заговорили еще в 2010 году. Тогда прошел слух, что уже в 2013 году мы увидим новое поколение родстера с гибридной силовой установкой. Слухи не подтвердились, но недавно, в марте 2017 года, руководитель компании Gazoo Racing, которая разрабатывает все «заряженные» Toyota, рассказал, что марка действительно собирается вывести на рынок не только новую Supra и GT86, но и создать преемника родстера MR2, производство которого завершилось на третьем поколении в 2007 году.

Основным конкурентов родстера может стать новая Mazda Miata, но если японцы не решатся построить полностью электрическую модель, новое поколение MR2 получит практически полную монополию в классе. В ближайшие пять лет ожидается появление электрических Porsche Boxter и Cayman, но середнемоторный автомобиль от Toyota однозначно выиграет по цене. Ожидается, что четвертое поколение мы увидим не раньше 2024 года, а стоимость его будет в районе 45 000 долларов.