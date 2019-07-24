Nissan уволит более 10 тысяч сотрудников

Автопроизводитель повысил вдвое план сокращений.

Nissan Motor Co Ltd планирует расширить сокращение рабочих мест до более чем 10 тысяч человек, чтобы помочь оздоровлению бизнеса, сообщил в среду источник, напрямую знакомый с ситуацией.

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Глобальный план включает 4.800 рабочих мест, о сокращении которых было объявлено в мае, и преимущественно коснется зарубежных заводов с низким уровнем загрузки, сообщил источник Рейтер.

Автопроизводитель обнародует план вместе с финансовыми результатами в четверг, сказал источник, пожелавший остаться неназванным, поскольку информация пока носит непубличный характер.

Nissan отказалась от комментариев. Акции компании завершили торги среды подъемом на 0,96%.