Nissan уволит более 10 тысяч сотрудников
11:51, 24 июля 2019Транспорт
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Автопроизводитель повысил вдвое план сокращений.
Иллюстрация REUTERS
Nissan Motor Co Ltd планирует расширить сокращение рабочих мест до более чем 10 тысяч человек, чтобы помочь оздоровлению бизнеса, сообщил в среду источник, напрямую знакомый с ситуацией.
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Глобальный план включает 4.800 рабочих мест, о сокращении которых было объявлено в мае, и преимущественно коснется зарубежных заводов с низким уровнем загрузки, сообщил источник Рейтер.
Автопроизводитель обнародует план вместе с финансовыми результатами в четверг, сказал источник, пожелавший остаться неназванным, поскольку информация пока носит непубличный характер.
Nissan отказалась от комментариев. Акции компании завершили торги среды подъемом на 0,96%.
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