Гону предъявили новое обвинение в присвоении средств Nissan

Сегодня, 22 апреля, истекает срок его ареста.

Прокуратура Токио предъявила новое обвинение бывшему главе Nissan Карлосу Гону в присвоении средств концерна. Как считают прокуроры, он мог похитить 550 млн иен ($4,9 млн), сообщает телеканал NHK.

По данным следствия, господин Гон переводил деньги от японской компании в Оман на адрес действующей там фирмы по торговле легковыми машинами, передает «Коммерсант».

Сегодня, 22 апреля, истекает срок его ареста. Адвокаты обвиняемого намерены ходатайствовать о его освобождении под залог.

Карлос Гон был арестован в Токио в ноябре 2018 года по обвинению в финансовых махинациях при работе в Nissan. Через некоторое время он был лишен постов председателя правления Nissan, Mitsubishi и Renault. Позднее его заподозрили в использовании льгот компании в личных целях. 4 апреля топ-менеджера вновь задержали.