BMW рассекретила интерьер своего кроссовера на батарейках: электрокар получит необычный руль (фото)

Электрический кроссовер BMW iNext представят в 2021 году и оснастят беспилотной системой управления.

Компания BMW опубликовала новое тизерное изображение своего серийного электрического кроссовера, который на данный момент известен под названием iNext. Судя по картинке, автомобиль оснастят необычным рулевым колесом сложной формы.

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В пресс-службе немецкого бренда объяснили, что такое решение улучшит обзорность приборной панели и увеличит пространство для ног водителя. Кроме того, в компании считают, что такое нововведение сможет наглядно продемонстрировать водителю направление и угол поворота руля в беспилотном режиме, передает Autonews.

Также автомобиль оснастят гигантским сенсорным дисплеем изогнутой формы. На экране будут отображаться данные приборной панели и мультимедийной системы. Дисплей оснастят особым антибликовым стеклом и окантовкой из магния.

Что касается дизайна, то он будет повторять одноименный концепт, который был представлен в прошлом году на борту самолета Boeing 777 °F авиакомпании Lufthansa. По размерам машина превзойдет iX3, который поступит в продажу в 2020 году.

Запас хода у кроссовера будет варьироваться в зависимости от версии. Без подзарядки новинка сможет проехать от 450 до 700 км. Мощность топовой версии электрокара может составить до 800 лошадиных сил. Кроме этого автомобиль получит функцию автономного вождения. Однако подробности о беспилотной системе пока держатся в секрете.

Производство новинки наладят на заводе в Дингольфинге (Германия). Ожидается, что премьера машины состоится в 2021 году. Всего к 2025 году компания BMW планирует выпустить 25 серийных электрифицированных моделей. Из них 12 будут оснащаться полностью электрическими силовыми установками.