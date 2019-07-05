BMW и Mercedes будут совместно разрабатывать автопилот

Два немецких автопроизводителя объединятся ради скорейшего вывода на массовый рынок машин с автопилотом четвертого уровня.

Компания BMW и концерн Daimler подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве в области разработки автомобильных систем автоматического управления следующего поколения.

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Об этом сообщают пресс-службы автопроизводителей, передает Autonews.

Стратегическое партнерство предусматривает создание систем управления с высоким уровнем автоматизации и «их скорейшего вывода на массовый рынок». Речь идет об автопилоте четвертого уровня, который могут начать применять в автомобилях BMW и Mercedes-Benz с 2024 года.

Это значит, что в крупных городах и на основных магистралях машины смогут передвигаться полностью без участия водителя, однако автомобилист при желании или в случае необходимости сможет взять управление на себя.

В проекте задействуют более 1200 специалистов двух автопроизводителей, которых объединят в смешанные команды. Коллективы будут работать в научно-исследовательском центре BMW в Унтершлайсхайме, а также в технологическом центре Mercedes-Benz в Зиндельфингене.