цей матеріал доступний українською

"Приедем и проверим": Зеленский поручил до 15 октября завершить ремонт моста через плотину ДнепроГЭС

17:30, 18 июля 2019
Политика
207 0
Зеленский поручил до 15 октября завершить ремонт на автомобильном переходе через плотину Днепровской ГЭС / фото УНИАН

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, об этом он сказал сегодня во время ознакомления с ходом ремонтных работ.

Читайте такжеЗеленский – лидер симпатий украинцев, Порошенко возглавляет антирейтинг: социологи рассказали о предпочтениях граждан

В ходе общения с главой государства генеральный директор ЗАО «Укргидроэнерго» Игорь Сирота подчеркнул, что для полноценного ремонта деформационных швов моста надо перекрыть дорожное движение. По его словам, для этого требуется разрешение городского совета.

Президент поставил задачу, чтобы до 15 октября была завершена реконструкция моста и восстановлено дорожное покрытие.

«Мы приедем 15 октября и проверим. Договорились?» - спросил Зеленский, обращаясь к Сироте.

Заказчиком работ по ремонту автомобильного перехода является ЧАО «Укргидроэнерго», исполнители - ПАО «Днепр-Спецгидроэнергомонтаж» и ООО «Интехстрой».

Как сообщалось, «Укргидроэнерго» в августе 2018 года начала реконструкцию автоперехода через плотину Днепровской ГЭС.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ДнепроГЭС#Владимир Зеленскийпогода в Днепре