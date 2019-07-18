"Приедем и проверим": Зеленский поручил до 15 октября завершить ремонт моста через плотину ДнепроГЭС

Президент Владимир Зеленский сегодня в Запорожье ознакомился с ходом ремонтных работ на автомобильном переезде через плотину ГЭС.

Президент Владимир Зеленский поручил до 15 октября завершить ремонт автомобильного переезда через плотину Днепровской ГЭС в Запорожье.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, об этом он сказал сегодня во время ознакомления с ходом ремонтных работ.

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В ходе общения с главой государства генеральный директор ЗАО «Укргидроэнерго» Игорь Сирота подчеркнул, что для полноценного ремонта деформационных швов моста надо перекрыть дорожное движение. По его словам, для этого требуется разрешение городского совета.

Президент поставил задачу, чтобы до 15 октября была завершена реконструкция моста и восстановлено дорожное покрытие.

«Мы приедем 15 октября и проверим. Договорились?» - спросил Зеленский, обращаясь к Сироте.

Заказчиком работ по ремонту автомобильного перехода является ЧАО «Укргидроэнерго», исполнители - ПАО «Днепр-Спецгидроэнергомонтаж» и ООО «Интехстрой».

Как сообщалось, «Укргидроэнерго» в августе 2018 года начала реконструкцию автоперехода через плотину Днепровской ГЭС.