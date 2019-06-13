На трассах в Украине могут появиться SOS-станции

Как правило, станции располагаются каждые 0,5-2 км вдоль трассы для вызова полиции, скорой помощи или эвакуатора в случае экстренной ситуации на дороге.

В Украине при новом строительстве и реконструкции дорог I категории (трассы международного значения) рекомендуется устанавливать станции экстренной связи.

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Как сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook, это предусмотрено в изменениях государственной строительной нормы (ГСН) по проектированию дорог общего пользования, которые вводятся в действие с 1 сентября.

По его словам, как правило, станции располагаются каждые 500 м - 2 км вдоль трассы для вызова необходимой помощи: полиции, скорой или эвакуатора в случае экстренной ситуации на дороге.

"Внедряем еще одну европейскую практику безопасности на трассах - станции экстренной связи. На дороге может случиться разное, поэтому во многих странах Европы, например, чтобы обезопасить водителей и пассажиров авто на трассах в случае возникновения возможной чрезвычайной ситуации вдоль дороги каждые несколько километров проектируют небольшие SOS-станции. С их помощью можно вызвать скорую, полицию, воспользоваться аптечкой и так далее. Теперь такая практика может вводиться и у нас. Новыми изменениями в ГСН введено рекомендательное требование - предусматривать соответствующую технологическую связь на трассах для устройства этих SOS-станций", - написал замминистра.

По словам Парцхаладзе, вид и комплектация таких SOS-станций, а также расстояние, на котором они будут располагаться и время, прибытия на место соответствующих экстренных служб будут определяться индивидуально в соответствии с проектом.

Справка УНИАН. Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов в соответствии с их назначением.