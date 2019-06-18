Одесские портовики обратились к Гройсману с просьбой  уволить скандального чиновника АМПУ Игоря Ткачука

«Ткачук человек Гройсмана», скандировали участники митинга, держа в руках плакаты с надписями «Гройсман, убери Ткачука, освободи порт», «Гройсман, забери Ткачука с собой» и «Ткачука в отставку».

Сегодня около полудня сотрудники Одесского порта протестовали в Одессе под стенами одноименной гостиницы, где открылся ХV Украинский муниципальный форум при участии Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

Митингующие обратились к Главе правительства с просьбой уволить главу Одесского филиала АМПУ Игоря Ткачука из-за причастности чиновника к коррупционным скандалам и масштабным махинациям с госбуксирами, пишет "Трасса Е-95".

«Ткачук человек Гройсмана», скандировали участники митинга, держа в руках плакаты с надписями «Гройсман, убери Ткачука, освободи порт», «Гройсман, забери Ткачука с собой» и «Ткачука в отставку».

«Я отдал Одесскому портофлоту почти 10 лет, но несколько месяцев назад меня, как и многих моих коллег, уволили. Причина проста – Ткачук вместе со своим бизнес-партнером Марисовым завели в порт свои буксирные фирмы, которые сейчас выполняют 70% всех проводок. Получается, наши буксиры работают на Марисова, там его люди, а мы сидим без работы. Всех, кто открывает рот, сразу увольняют. В порту говорят, что Ткачук – человек Гройсмана, поэтому мы пришли к Премьеру с надеждой, что он нас услышит и поможет выгнать из порта эту буксирную мафию. Ткачука необходимо уволить как можно быстрее, иначе он уничтожит не только порт», – подчеркнул уволенный сотрудник портофлота Н., который отказался назвать свою фамилию.

Митингующие в разговоре приводили многочисленные примеры коррупционных схем Ткачука в Одесском порту. «Мало того, что Ткачук отдал все буксирные проводки своему подельнику, оставив нас без работы и выбросив на улицу, так он завел в порту новое правило – Ткачук и его замы заставляли часть зарплаты снимать наличкой и отдавать им. Это верх цинизма. Такого бардака и размаха коррупции в Одесском порту еще никогда не было», – возмущается бывший сотрудник портофлота К.

Напомним, в июне 2019 года народный депутат Сергей Лещенко обнародовал в телеэфире доказательства причастности главы Одесского филиала АМПУ Игоря Ткачука к масштабным махинациям с государственными буксирами, из-за чего государственный порт теряет десятки тысяч долларов ежедневно. Еще весной прошлого года прокуратура Одесской области открыла уголовное производство против руководителей ОМТП по делу ООО «Экофлот», одной из буксирных компаний, которую связывают с Ткачуком и его партнером Марисовым.

В феврале 2019 года сотрудники порта и местные активисты уже протестовали под АМПУ против деятельности буксирных фирм, которые связывают с главой Одесского филиала АМПУ Игорем Ткачуком и российским криминалитетом Андреем Марисовым.

В портовых кругах Игоря Ткачука называют креатурой Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.