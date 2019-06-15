Половина дизтоплива в оккупированном Крыму оказалась фальсификатом

Помимо некачественной продукции, были выявлены нарушения по документам и маркировке топлива.

47% дизтоплива и 20% бензина в оккупированном Крыму является фальсификатом.

Об этом сообщает российский Росстандарт по результатам проверок.

"Испытания отобранных на 19 АЗС в мае и начале июня 2019 года 58 проб дизельного топлива и бензина показали следующие результаты. Не соответствующее требованиям дизельное топливо выявлено в 47% проведенных проверок, фальсифицированный бензин - в 20%", - говорится в сообщении.

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Помимо некачественной продукции, были выявлены нарушения по документам и маркировке топлива. В отношении нарушителей были применены «оборотные» штрафы и другие административные наказания.

При этом в Росстандарте отметили, что результаты нынешней проверки лучше, чем годом ранее, и качество топлива на полуострове улучшилось. Так, в 2018 году дизельного суррогата было 70 процентов, по бензину - 45 процентов.

"Проблема с оборотом суррогатного топлива в Крыму требует незамедлительных решений. В этой работе мы планируем использовать инструментарий и опыт решения проблемы в других регионах, где доля фальсификата за четыре года снизилась более чем с 20% до 9%", – отметил по итогам совещания заместитель руководителя Росстандарта Алексей Кулешов.