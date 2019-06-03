Цена на дизтопливо может подскочить из-за действий РФ: эксперт назвал цифры

По информации эксперта, Россия предоставила разрешения на поставки дизельного топлива и сжиженного газа в Украину с 1 июня, но обрезала их до 75% и 60% соответственно.

Введенные Россией ограничения на поставки с 1 июня нефти и нефтепродуктов в Украину могут привести к подорожанию дизельного топлива в нашей стране на 1-1,5 гривни за литр, а газа - еще более существенно.

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Об этом на своей странице в Facebook написал директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

"Хочу напомнить, что в 2015-2016 годах девять месяцев жили без российских поставок. И ничего, перекрывались морем и внутренней переработкой. Проживем и сейчас, хотя цена на ДТ подрастет на 1-1,5 гривни за литр, на газ, скорее всего, более существенно", - отметил он.

По словам эксперта, Россия выдала разрешения на поставки дизельного топлива и сжиженного газа в Украину с 1 июня, но обрезала их до 75% и 60% соответственно.

"Это проблема? Да, но решаемая. Не хочу сильно забегать наперед, посмотрим. Но если исходить из существующих данных, то в июне рынку нужно найти около 150 тысяч тонн дизтоплива (25% рынка) и 20 тысяч тонн сжиженного газа (15% рынка). Много это или мало? Для дизтоплива – много, для газа – поменьше, но тоже непросто. Пока по обоим продуктам есть хорошие запасы, так что переход будет плавным", - написал он.

Куюн пояснил, что введенные ограничения означают, что отныне российская сторона будет согласовывать поставки ежемесячно, то есть держать рынок в постоянном напряжении.

"Например, только что сказали, что "Роснефть" отправила письмо в Минэкономики РФ (Министерство экономического развития РФ – УНИАН) с просьбой увеличить квоту на июнь. Увеличат? А ведь от этого зависит, будут ли контрактовать продукт трейдеры в альтернативных источниках", - отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что веденные Россией ограничения на поставки с 1 июня нефти и нефтепродуктов в Украину могут стать серьезным вызовом для нашей страны, поэтому бизнес должен быть готов диверсифицировать свои поставки.

Ранее Россия ограничила экспорт в Украину российской нефти и нефтепродуктов.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что такие товары, как продукция ТЭК, в том числе уголь, нефть, и нефтепродукты, с 1 июня текущего года можно будет вывозить в Украину только на основании отдельных разрешений.