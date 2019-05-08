Volkswagen начал прием заказов на свой первый серийный электрокар: названы цены

Желающие приобрести новинку должны внести депозит в €1 тыс., а полная стоимость электромобиля составит менее €40 тыс.

Компания Volkswagen объявила о начале приема предзаказов на серийный электромобиль ID.3.

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Как сообщает немецкий автопроизводитель, партия из 30 тыс. машин в особом исполнении Volkswagen ID.3 1ST доступна к заказу в 29 странах Европы. Желающие приобрести новинку должны внести депозит в €1 тыс., а полная стоимость электромобиля составит менее €40 тыс., пишет kommersant.ru.

Volkswagen ID.3 1ST получит батарею среднего объема с запасом хода до 420 км. В стоимость машины также включено годовое пользование фирменными зарядными станциями. Электромобили особой версии получат три комплектации, которые будут отличаться оформлением и оснащением.

Напомним, премьера серийного Volkswagen ID.3 (на фото — предсерийный прототип в камуфляже) должна состояться в мае 2019 года. Выпуск электромобилей начнется в конце 2019 года, а первые клиенты получат машины в середине 2020 года.