Volkswagen планирует сделать электромобиль стоимостью менее 20 тысяч евро

Дебют запланирован на 2023 год, первенцем станет модель от Seat.

Немецкий автоконцерн Volkswagen AG планирует выпустить бюджетный электромобиль стоимостью менее 20 тыс. евро. ($22,5 тыс.).

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Эта модель скорее всего выйдет на рынок уже в 2023 году в рамках бренда Seat и получит новую бюджетную платформу MEB entry, пишет itc.ua.

Предполагается, что начальная стоимость электромобилей на основе главной платформы Volkswagen MEB составит 26 тыс. евро/$30 тыс. Соответственно, ее будут использовать для создания моделей среднего и премиум-классов. Для того, чтобы предложить доступные электромобили более широкому кругу потенциальных покупателей, немецкий автопроизводитель разработает упрощенную бюджетную версию платформы MEB entry, которая снизит планку начальной цены до отметки 20 тыс. евро/$22,5 тыс.

Перед тем, как использовать данную стратегию на электромобилях Volkswagen, руководство концерна решило опробовать ее на более доступном бренде Seat. Кстати, остальные бренда концерна в этом ключе не назывались, однако по логике развития событий не исключено, что аналогичную модель может выпустить и второй «бюджетный» бренд концерна Skoda.

Напомним, что Skoda собирается запустить серийное производство бюджетного электромобиля Skoda e-Citigo в четвертом квартале 2019 года. Компактный сити-кар получит запас хода на уровне 300 км, чего более чем достаточно для типичного использования в городских условиях. Кстати, вскоре избранные клиенты бренда в Чехии получат для тестирования десять прототипов Skoda e-Citigo, основанных на модели Volkswagen e-up! Отзывы участников программы обещают учесть при доработке серийной версии модели.

В свою очередь, Seat запланировал выход своего первого электромобиля на 2020 год — это будет электрокроссовер Seat el-Born на платформе VW MEB, с мощностью 150 кВт, батареей 62 кВтч и запасом хода 420 км (WLTP).