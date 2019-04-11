Mercedes-Benz показал на видео новый кроссовер

В модельном ряду немецкой компании машина займет место между GLA и GLC. Основными конкурентами кроссовера станут Audi Q3 и BMW X1.

Компания Mercedes-Benz опубликовала тизерный видеоролик, на котором показан новый кроссовер GLB. Официальная премьера автомобиля состоится через несколько дней на автосалоне в Шанхае.

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На мотор-шоу будет показан концепт будущего автомобиля. На ролике можно услышать звук двигателя кроссовера, а также увидеть оптику GLB. Фонари у автомобиля напоминают оптику B-Class, пишет Autonews.

Кроме этого, на крыше машины установлен дополнительный светодиодный фонарь. Однако на серийной версии GLB такого элемента не появится. Ожидается, что в салоне кроссовера установят цифровую приборную панель и мультимедийный комплекс MBUX. Также водителю будет доступна полуавтономная система управления автомобилем, которую позаимствуют у S-Class.

Машина будет использовать переднеприводную платформу MFA — ту же, что положена в основу Mercedes A-Class и GLA. Автомобиль получит пневматическую подвеску и адаптивные амортизаторы.

По неофициальным данным, кроссовер укомплектуют четырехцилиндровыми бензиновыми и дизельными агрегатами. Позже автомобиль получит AMG-версию. Мощность агрегатов составит от 160 до 300 лошадиных сил. Также возможно появление гибридной модификации, в состав которой войдет бензиновый двигатель и электромотор.

В модельном ряду немецкой компании машина займет место между GLA и GLC. Основными конкурентами кроссовера станут Audi Q3 и BMW X1.