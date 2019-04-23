Tesla расследует внезапное возгорание Model S в Китае (видео)

В Шанхае камера видеонаблюдения сняла, как автомобиль Tesla Model S задымился и загорелся на подземном уровне стоянки.

Tesla направила группу специалистов для расследования обстоятельств возгорания автомобиля на подземной парковке в Шанхае.

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Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на заявление компании.

"После получения информации об инциденте в Шанхае вчера мы немедленно направили команду на место происшествия", - говорится в заявлении.

В компании уточнили, что в результате происшествия, по последним данным, никто не пострадал.

Вечером 21 апреля камера видеонаблюдения сняла, как автомобиль Tesla Model S задымился и загорелся на подземном уровне стоянки. Видео почти сразу же попало в китайскую соцсеть Weibo, до утра следующего дня запись посмотрели 18 миллионов раз.

По данным СМИ, в результате также оказались повреждены автомобили Audi и Lexus.

По словам владельца Tesla, авто было куплена около трех с половиной лет назад, и никаких серьезных проблем с ним не было. Он уточнил, что автомобиль на момент возгорания не был на зарядке.

Ранее Tesla подписала с китайскими кредиторами соглашение о получении займа на 12 месяцев в размере 3,5 миллиарда юаней (521 миллион долларов) для строительства завода в Шанхае.