Tesla начала продажи электрокара Model 3 в Китае

По словам производителя, электромобиль будет оснащен системой автопилота Tesla.

Американской производитель электрокаров Tesla заявил о начале продаж бюджетной версии Model 3 в Китае, чтобы увеличить свое присутствие на самом крупном рынке электромобилей.

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Об этом сообщает Reuters.

"Стартовая цена Model 3 - 56 тысячи долларов, что является самой дешевой версией автомобиля в Китае", - говорится в сообщении.

По словам производителя, электромобиль будет оснащен системой автопилота Tesla.

Отмечается, что предыдущая версия Model 3 в Китае стоила 61 тысячу долларов и при этом не была оснащена автопилотом.

Tesla осознанно корректирует цены на электромобили на рынке КНР. Это сделано в связи с высокой конкуренцией со стороны местных производителей авто.

Сейчас Tesla импортирует автомобили для продаж в Китае. При этом компания строит свой завод в Шанхае, где начнет производство Model 3.