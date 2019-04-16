Renault презентовал серийный электрический кроссовер (фото)

На Шанхайском автосалоне состоялась премьера серийного кроссовера Renault K-ZE, выпуск которого стартует до конца 2019 года.

Компания Renault представила на Шанхайском автосалоне серийную версию компактного электрического кроссовера K-ZE, прототип которого был показан осенью 2018 г. на мотор-шоу в Париже. Новинка позиционируется в качестве доступного массового электромобиля.

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Автопроизводитель отметил, что автомобиль разрабатывался в соответствии с «высокими европейскими стандартами». Размер колесной базы кроссовера составил 2423 мм, а дорожный просвет равен 150 миллиметрам. Объем багажного отделения — 300 литров, пишет Autonews.

Пока о Renault K-ZE известно лишь то, что без пополнения запаса батарей он сможет проехать около 250 километров (по европейскому циклу NEDC). При использовании системы быстрой зарядки энергию аккумуляторов можно пополнить с 0 до 80% за 50 минут, а стандартное устройство пополнит заряд примерно за четыре часа.

Renault K-ZE будут выпускать на совместном предприятии альянса Renault–Nissan–Mitsubishi и китайской фирмы Dongfeng, а продажи кроссовера стартуют в КНР до конца нынешнего года. Французы рассчитывает, что к 2022 г. марка Renault будет реализовывать в Китае более полумиллиона машин ежегодно.

Как сообщал УНИАН, в Китае во вторник открылся 18-й Шанхайский международный автосалон (Auto Shanghai 2019), который проводят раз в два года.