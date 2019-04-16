В Шанхае открылся международный автосалон: главные новинки (фоторепортаж)

Первые два дня выставка будет работать только для китайских и зарубежных журналистов.

В Китае во вторник открылся 18-й Шанхайский международный автосалон (Auto Shanghai 2019), который проводят раз в два года. В этом году автосалон пройдет под девизом "Создание лучшего будущего".

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Первые два дня, согласно устоявшейся практике проведения подобных мероприятий, выставка будет работать только для китайских и зарубежных журналистов. 18-19 апреля станут днями для экспертов автомобильной индустрии, а 20-25 апреля выставочные павильоны распахнут свои двери для широкой публики, пишет ТАСС.

Ожидается, что выставку посетят порядка 1 млн человек, а ее освещением в СМИ будут заниматься около 10 тыс. китайских и зарубежных журналистов из более чем 2 тыс. изданий.

В 2019 году, согласно официальным данным организаторов, стенды в Национальном выставочном центре (NECC) развернут свыше 1 тыс. местных и зарубежных представителей автомобильной индустрии из 20 стран и регионов мира. В этом году общая выставочная площадь превысит 360 тыс. кв. м, стендами с продукцией китайского и мирового автопрома будут заполнены 12 крытых павильонов центра. Девять из них отведены под пассажирские автомобили, один павильон отдан под коммерческий транспорт, остальные два примут производителей комплектующих и всевозможного оборудования.

Ведущие мировые производители уже многие годы привозят на шанхайскую площадку свои последние достижения, учитывая потенциал азиатского рынка и динамичное развитие отрасли в этом регионе. Свою продукцию, в том числе рестайлинговые версии, концепты и новинки, традиционно представят Mercedes-Benz, Volkswagen, Toyota, Honda, Nissan, Mazda, Mitsubishi, Suzuki, Subaru, Buick, Chevrolet, Cadillac, Ford, Citroen, Peugeot, Renault и многие другие производители.

Участие в автошоу примут и производители люксовых авто: Alfa Romeo, Bentley, Porshe, Lamborghini, Maserati, Aston Martin и ряд других.

Организаторы объявили о том, что стенды в этом году впервые появятся у таких новых производителей автомобилей на альтернативных источниках энергии, как GAC NE, WM-Motor, XPENG, HOZON, ENOVATE, AIWAYS, Lixiang и некоторых других.

Что касается китайского автопрома, то в этом году, как и раньше, под крышей выставочного центра свои образцы представят шесть ведущих автомобильных групп Китая: FAW, Dongfeng Motor, SAIC Group, Changan Automobile, GAC Group и BAIC. Обновленной линейкой своих автомобилей собираются порадовать участников выставки такие местные производители, как Chery group, Geely Group, Great Wall, Brilliance Сhina Auto, BYD и JAC.

На предыдущей 17-й выставке в Шанхае в общей сложности были представлены 1,4 тыс. автомобилей, 113 из которых стали мировой премьерой. Официальные данные о новинках организаторы пока не публикуют, однако в местной специализированной печати все же появилась некоторая информация от экспертов в отрасли, которые полагают, что на нынешнем автосалоне будет не менее ста мировых премьер.

Среди новинок автосалона ожидается демонстрация компанией Mercedes-Benz компактного кроссовера GLB, который в сети уже получил неофициальное название "маленький Гелендваген". Поклонники бренда Lexus смогут познакомиться с первым в истории марки минивэном с индексом LM, а немецкий производитель BMW, по прогнозам, покажет на автошоу в Шанхае удлиненную версию седана третьей серии нового поколения.

От компании Audi ждут премьеры прототипа беспилотного автомобиля AI:me. С новинкой выступит и японский бренд Infiniti, который может показать экспериментальный седан Qs Inspiration c электрической силовой установкой. Интерес представляет и новое поколение внедорожника Trailblazer от Chevrolet, который также дебютирует перед широкой аудиторией в Шанхае.

Ажиотаж среди экспертов и публики несомненно вызовет показ анонсированного ранее первого автомобиля китайского производителя смартфонов Huawei. Информации об этой новинке немного. Пока известно, что это - прототип высокотехнологичного автомобиля нового поколения, возможно, с электродвигателем, оснащенный технологией 5G, облачными сервисами и системами беспилотного управления.

Шанхайская выставка автомобильной индустрии основана в 1985 году и успешно проведена в этом мегаполисе уже 17 раз. За годы своего существования она стала свидетелем не только революционных прорывов в автомобильной индустрии, но и стремительного подъема китайского автопрома, о чем свидетельствует продукция многочисленных местных производителей. С 2015 года автошоу проходит в новом Национальном выставочном центре, крупнейшем подобным комплексом в мире.