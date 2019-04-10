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Bentley показал первое изображение нового седана Flying Spur

14:27, 10 апреля 2019
Транспорт
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Британский автопроизводитель опубликовал первый тизер новинки / фото Bentley

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Британский автопроизводитель опубликовал первый тизер новинки, на котором изображен силуэт автомобиля.

Каких-либо данных о технических характеристиках нового Bentley Flying Spur в компании не представили, пишет kommersant.

Предыдущие версии были построены на базе купе Bentley Continental GT — ожидается, что новый седан также получит платформу от купе, представленного в 2017 году.

Напомним, текущее поколение седана выпускается с 2013 года.

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Теги: #автомобиль