Bentley показал первое изображение нового седана Flying Spur

Компания покажет новый Flying Spur в 2019 году

Компания Bentley подтвердила премьеру нового поколения седана Flying Spur в 2019 году.

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Британский автопроизводитель опубликовал первый тизер новинки, на котором изображен силуэт автомобиля.

Каких-либо данных о технических характеристиках нового Bentley Flying Spur в компании не представили, пишет kommersant.

Предыдущие версии были построены на базе купе Bentley Continental GT — ожидается, что новый седан также получит платформу от купе, представленного в 2017 году.

Напомним, текущее поколение седана выпускается с 2013 года.