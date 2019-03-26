Столичная электричка переходит на летнее расписание с 31 марта
12:59, 26 марта 2019Транспорт
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Обновленное расписание движения будет размещено на всех остановках городской электрички и официальном сайте "Киевпасстранса" в воскресенье.
С воскресенья киевская электричка переходит на летнее время / фото УНИАН
Столичная городская электричка переходит на летнее расписание движения поездов с 31 марта.
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Об этом сообщили в коммунальном предприятии "Киевпасстранс".
"Не забыли, что в эти выходные переводим часы? Наша городская электричка с 31 марта также переходит на летнее время", - говорится в сообщении.
В "Киевпасстрансе" отметили, что обновленное расписание движения будет размещено на всех остановках городской электрички и официальном сайте коммунального предприятия в воскресенье.
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