Столичная электричка переходит на летнее расписание с 31 марта

Обновленное расписание движения будет размещено на всех остановках городской электрички и официальном сайте "Киевпасстранса" в воскресенье.

Столичная городская электричка переходит на летнее расписание движения поездов с 31 марта.

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Об этом сообщили в коммунальном предприятии "Киевпасстранс".

"Не забыли, что в эти выходные переводим часы? Наша городская электричка с 31 марта также переходит на летнее время", - говорится в сообщении.

В "Киевпасстрансе" отметили, что обновленное расписание движения будет размещено на всех остановках городской электрички и официальном сайте коммунального предприятия в воскресенье.