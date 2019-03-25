Переход на летнее время: когда Украина переводит часы на летнее время в 2019 году

31 марта Украина переходит на летнее время.

Скоро состоится переход на летнее время. Перевести стрелки на один час вперед в Украине нужно в последнее воскресенье марта.

Итак, в 2019 году не забудьте перейти на летнее время в ночь с 30 на 31 марта в 3 часа утра.

Стоит помнить, что уже с этого дня график движения транспорта уже действует согласно новому времени. А это значит, что спать мы будем на час меньше.

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Перевод времени на летнее - 2019 осуществляют согласно постанoвлению Кaбинета министров Украины oт 13 мая 1996г № 509. "О порядке иcчисления времени нa территории Украины".

Переход пройдет по всей стране, кроме аннексированного Крыма и некоторых районов Луганской и Донецкой областей.

На летнее время вместе с Украиной перейдут более 70 стран мира Европы. Исключение составляют Исландия, Россия и Беларусь.

К слову, впервые переводить часы предложили в 1784 году. Это сделал посол США во Франции Бенджамин Франклин. Решение было принято с целью экономии свечей. Изобретение перехода именно на летнее время приписывают англичанину Уильяму Уиллету.

В Украине часы переводят с 1981 года.

Переход на летнее время 2019: как легко перейти на летнее время

Перевод стрелок всегда чреват сменой ритма жизни, а следовательно дополнительным стрессом. Эксперты советуют начинать адаптироваться хотя бы за неделю до перевода часов.

Известно, что резкое изменение режима плохо влияет на организм человека. Поэтому в первые дни после перевода стрелок часов вы можете почувствовать усталость, повышение давления и головную боль. Стоит обратить внимание на свое здоровье тем, у кого есть заболевания сердца.

При переходе на летнее время в 2019 году также возможно снижение иммунитета и нарушение сна. В такие дни ученые рекомендуют больше отдыхать, чтобы ваше физическое и психологическое состояние полностью адаптировалось к резким изменениям.

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Следуя советам ниже, дискомфорт от перевода часов на летнее время в 2019 году будет минимальным:

Ложитесь спать на 15 минут раньше, чем вы привыкли.

Перед сном обязательно проветривайте комнату.

Принимайте контрастный душ.

Следите за своим питанием: употребляйте только здоровую и питательную пищу.

Ужинайте легкими продуктами. Ешьте не позднее чем за два часа перед сном.

Постарайтесь уменьшить стресс и избегайте нагрузок.

Чаще гуляйте на свежем воздухе в компании людей, которые поднимут вам настроение.

Напомним, в Украине уже предлагали отменить переход на летнее время из-за стресса и негативного влияния на состояние человека.

В Европе не переходят на летнее время только Исландия, Белоруссия и Россия. На постсоветском пространстве переводят стрелки часов исключительно в Украине и Молдавии. Ранее в 2011 году в РФ было принято решение не переходить на зимнее время. А вот последней страной, которая отказалась от этого, стала Турция.

Когда переводят часы на зимнее время 2019

Обратно же переход на зимнее время в 2019 году состоится в 4 утра 27 октября. Время нужно будет выставить на час назад.

31 марта переход на летнее время Украина (видео)