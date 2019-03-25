Переход на летнее время: когда Украина переводит часы на летнее время в 2019 году
Скоро состоится переход на летнее время. Перевести стрелки на один час вперед в Украине нужно в последнее воскресенье марта.
Итак, в 2019 году не забудьте перейти на летнее время в ночь с 30 на 31 марта в 3 часа утра.
Стоит помнить, что уже с этого дня график движения транспорта уже действует согласно новому времени. А это значит, что спать мы будем на час меньше.
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Перевод времени на летнее - 2019 осуществляют согласно постанoвлению Кaбинета министров Украины oт 13 мая 1996г № 509. "О порядке иcчисления времени нa территории Украины".
Переход пройдет по всей стране, кроме аннексированного Крыма и некоторых районов Луганской и Донецкой областей.
На летнее время вместе с Украиной перейдут более 70 стран мира Европы. Исключение составляют Исландия, Россия и Беларусь.
К слову, впервые переводить часы предложили в 1784 году. Это сделал посол США во Франции Бенджамин Франклин. Решение было принято с целью экономии свечей. Изобретение перехода именно на летнее время приписывают англичанину Уильяму Уиллету.
В Украине часы переводят с 1981 года.
Переход на летнее время 2019: как легко перейти на летнее время
Перевод стрелок всегда чреват сменой ритма жизни, а следовательно дополнительным стрессом. Эксперты советуют начинать адаптироваться хотя бы за неделю до перевода часов.
Известно, что резкое изменение режима плохо влияет на организм человека. Поэтому в первые дни после перевода стрелок часов вы можете почувствовать усталость, повышение давления и головную боль. Стоит обратить внимание на свое здоровье тем, у кого есть заболевания сердца.
При переходе на летнее время в 2019 году также возможно снижение иммунитета и нарушение сна. В такие дни ученые рекомендуют больше отдыхать, чтобы ваше физическое и психологическое состояние полностью адаптировалось к резким изменениям.
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Следуя советам ниже, дискомфорт от перевода часов на летнее время в 2019 году будет минимальным:
Ложитесь спать на 15 минут раньше, чем вы привыкли.
Перед сном обязательно проветривайте комнату.
Принимайте контрастный душ.
Следите за своим питанием: употребляйте только здоровую и питательную пищу.
Ужинайте легкими продуктами. Ешьте не позднее чем за два часа перед сном.
Постарайтесь уменьшить стресс и избегайте нагрузок.
Чаще гуляйте на свежем воздухе в компании людей, которые поднимут вам настроение.
Напомним, в Украине уже предлагали отменить переход на летнее время из-за стресса и негативного влияния на состояние человека.
В Европе не переходят на летнее время только Исландия, Белоруссия и Россия. На постсоветском пространстве переводят стрелки часов исключительно в Украине и Молдавии. Ранее в 2011 году в РФ было принято решение не переходить на зимнее время. А вот последней страной, которая отказалась от этого, стала Турция.
Когда переводят часы на зимнее время 2019
Обратно же переход на зимнее время в 2019 году состоится в 4 утра 27 октября. Время нужно будет выставить на час назад.