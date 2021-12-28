100 объектов и 550 км дорог: что сделано в Днепропетровской области за год "Большой стройки" Президента Зеленского

Днепр ОГА отчиталась об инфраструктурных результатах 2021 года. И они впечатляют.

В начале года один из самых известных в мире сайтов об архитектуре и дизайне ArchDaily написал о проекте Kindergarten Obukhivka. Под этим названием фигурирует открытый в 2018 году в поселке Обуховка Днепропетровской области детсад.

Этот факт может показаться странным, ведь раньше украинские детские садики, особенно сельские, никак с передовым дизайном не ассоциировались. Тем не менее, он стал одним из первых новых современных учебных заведений в Украине, а опыт развития инфраструктуры Днепропетровщины впоследствии масштабировали на всю страну в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

С тех пор в Днепропетровской области открыли немало других интересных объектов. Тем временем Днепр ОГА отчиталась об инфраструктурных результатах 2021 года. И они впечатляют.

Новый стандарт образования

За год в области по президентской программе "Большая стройка" сдали почти 100 объектов, среди которых школы, садики, амбулатории, стадионы, больницы, дороги. По словам главы областной администрации Валентина Резниченко, строили и реконструировали во всех уголках области.

"Обновляли детсады и школы. Ремонтировали дороги. Строили амбулатории. Реконструировали стадионы. Приобрели современное медицинское оборудование и новые "скорые". Продолжаем работать", - подвел он итоги года.

Пожалуй, самые большие перемены почувствовали дети и их родители. В 2021 году в области активно строили и реконструировали детские садики, создав 500 новых мест для детей. В частности, построенный с нуля детсад в Покрове рассчитан на 115 малышей и тоже может претендовать на роль "звезды" архитектурных сайтов.

Современный дизайн, окна "в пол", яркие игровые, спортивный и музыкальный залы, а также огромный двор с качелями, беседками и игровыми площадками для всех групп. Дети довольны, но счастливее всех родители: раньше в Покрове работало только одно дошкольное учреждение, мест на всех банально не хватало.

Также новый детсад появился в Старых Кодаках. В Пятихатках выполнили термо-модернизацию действующего садика. Еще один садик реконструировали в Чкалово. В работе – строительство нового детского заведения в Червоногригоровке и капитальный ремонт трех садиков в Кривом Роге.

Все учебные заведения проектируют и оснащают с учетом нужд детей с инвалидностью. В Днепр ОГА называют несколько основных параметров успешного проекта: инклюзивность, энергоэффективность, современный дизайн. Все это - гарантия того, что дети захотят туда ходить.

Такие же правила и для школ.

"Реконструкция школ – это полное перевоплощение. Из серых устаревших построек – в современные. С ярким дизайном и новым оборудованием. В такое образовательное пространство дети приходят с удовольствием. А учатся там – с интересом. Именно такие отзывы получаем от учащихся обновленных школ", – говорит замглавы Днепропетровской ОГА Ольга Горб.

Среди крупнейших завершенных объектов – Мариинская многопрофильная гимназия №33 в Днепре, где впервые за более чем 150 лет существования провели полный капитальный ремонт. Задачей было сохранить уникальность исторического здания, но при этом сделать его удобным для школьников и учителей.

В гимназии оборудовали двухэтажный пищеблок с ярким оформлением и "молчаливым официантом" – специальным подъемником для еды. Классы тематически оформлены, а все здание и территория вокруг имеют "умную" систему наблюдения, фиксирующую номера автомобилей и способную распознавать лица.

Подобный проект сейчас реализуют в Кривом Роге, где обновляется один из старейших лицеев города. В Кривом Роге началась реконструкция 5 школ, еще в работе Божедаровская и Лиховская школы. А в Петропавловке, Сурско-Литовском, Апостолово и Днепровской школе №104 работы уже завершены. В этом году 2 500 детей уже учатся в обновленных школах, а школьный автопарк пополнился 29 новыми автобусами.

Еще один интересный тип объектов, которые развивают в Днепропетровской области – малые групповые дома для детей, оставшихся без родительской опеки. Они рассчитаны в среднем на 10 детей и больше похожи на загородные коттеджи, нежели на стандартный приют.

Дети ходят в обычную школу и садики, а дома о них заботятся воспитательницы и повар. Это позволяет создать атмосферу, максимально приближенную к семейной, что является хорошей альтернативой интернатам.

Одноэтажное здание на 5 спален, с общей гостиной-кухней, где можно собираться всем вместе, имеет прилегающую территорию с террасой и площадками для игр и спорта. Такие дома в 2021 году открыли в Богдановке, Каменском, Петриковке, Покрове, Раевке и Соленом, следующие строят в Васильковке, Петровке и Вакулово.

Школьные стадионы и возрождение легенды

Уходящий год в Днепр ОГА называют годом спорта, поскольку именно спортивную инфраструктуру развивали чрезвычайно активно. Среди наиболее амбициозных проектов – начало реконструкции стадиона "Металлург" в Кривом Роге, которому собираются вернуть былую славу.

"Металлург" видел много баталий, а затем стал запущенным. Здесь была разруха", – вспоминает народный депутат Юрий Корявченков.

Стадион приведут к стандартам ФИФА и УЕФА и сделают первое в области гибридное поле, сочетающее искусственное покрытие с натуральной травой. Стадион будет готов принимать матчи самого высокого уровня.

Всего за год по программе "Большая стройка" в области открыли 9 стадионов и 2 больших бассейна – в Слобожанском и Никополе. Среди прочего восстанавливают и школьные стадионы – с футбольными полями, беговыми дорожками, площадками для воркаута, баскетбола, тенниса и т.д.

Параллельно открывают мультифункциональные спортивные площадки для занятий спортом, в шаговой доступности "у дома". Этот проект является частью программы Президента Владимира Зеленского "Здоровая Украина" для вовлечения как можно большего числа людей в здоровый и активный образ жизни.

13 приемных, 16 амбулаторий і 177 "скорых"

Медицинская инфраструктура также претерпела изменения, прежде всего – в сельской местности, где в течение года открыли 16 амбулаторий. Их строили "с нуля" с учетом потребностей громад. В большинстве амбулаторий есть жилье для семейного врача, чтобы привлечь специалистов и обеспечить доступную медицину всюду, а не только в областном или районном центрах.

Не менее важным результатом года стало открытие приемных отделений в 13 опорных больницах. Именно здесь оказывают экстренную медицинскую помощь, поэтому кроме смотровых и манипуляционных в отделениях теперь есть операционные, палаты интенсивного лечения и т.д. Закупили дополнительное диагностическое оборудование, в частности, рентгены, томографы, эндоскопическую технику. Это позволит быстро переходить к целевому лечению пациентов, увеличить пропускную способность и расширить спектр помощи.

Как пояснил генеральный директор Покровской городской больницы Анатолий Шкиль, раньше пациентов с мозговыми инсультами приходилось возить за 30 км в Никополь. Теперь их будут спасать на месте.

Всего в области за 2021 год закупили 1 000 единиц медицинского оборудования и 177 автомобилей, что позволило на 100% обновить парк "скорых".

Среди наибольших достижений в области медицины также можно вспомнить открытие в этом году после реконструкции Никопольской детской больницы и масштабную реконструкцию Детской больницы №5 в Днепре, которая еще продолжается.

Первая Днепровская объездная

Конечно, говорить о программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" и не упомянуть о дорогах нельзя. В Днепропетровской области их в этом году восстановили более 550 км, из которых около 450 км – дороги государственного значения, важнейшие трассы.

В частности, обновили 60 км полотна на Павлоградской трассе, 56 км на Никопольской. Продолжается строительство трассы Днепр – Решетиловка, которая напрямую соединит Днепропетровскую область с Киевом. Благодаря тому, что трассу прокладывают в обход населенных пунктов, добраться до столицы можно будет за 5 часов.

Но самым большим событием года в дорожной сфере стало долгожданное открытие Южного обхода Днепра, соединившего Запорожскую трассу Н-08 с Южным мостом. Это дорога I категории с 4-мя полосами движения и 2-мя двухуровневыми транспортными развязками.

"Благодаря этой артерии транзитный крупногабаритный транспорт больше не будет портить улицы города и создавать пробки", - уточнил глава Днепр ОГА Валентин Резниченко.

Следующим шагом станет строительство Северной объездной, у которой будет уникальная эстакада, проходящая над заводской зоной и железнодорожными путями.

"На Северном обходе работы начались в ноябре. Четырехполосная автодорога протяженностью 6,6 км соединит Кайдакский мост с трассой М-30 Стрый-Изварино", - рассказал первый заместитель главы обладминистрации Владимир Орлов.

В течение года обновили и около 130 км местных дорог, проходящих через малые населенные пункты. Для жителей сел это вопрос не только комфорта, но и безопасности – та же самая "скорая" или пожарная по качественной дороге доедет быстрее.

Вырастить крылья

Новая 3200-метровая взлетно-посадочная полоса, шириной в 45 метров, с современным светосигнальным и радиотехническим оборудованием, способным принимать самолеты даже в туман, плюс новый терминал – так звучит план обновления Международного аэропорта "Днепр".

После замены подрядчика в конце октября началось создание новой взлетки. В Днепр ОГА рассчитывают увеличить пассажиропоток до нескольких миллионов в год. Что, в свою очередь, поспособствует туристической привлекательности региона и привлечению новых инвестиций благодаря обновлению воздушных ворот области.

Повышение категории аэродрома позволит принимать крупнейшие пассажирские самолеты, вроде Boeing 777 и Airbus A330. Новый терминал рассчитан на обслуживание 11 тысяч пассажиров в сутки.

Но это не единственный аэропорт, который будет обновлен на Днепропетровщине. Полного перезапуска ждет и аэропорт Кривого Рога, в котором в этом году началась реконструкция.

Днепропетровский областной совет уже успел принять бюджет на 2022 год, и в нем на развитие инфраструктуры региона заложено около 4 млрд гривен. Поэтому в Днепр ОГА планируют и дальше увеличивать темпы и объемы "Большой стройки".