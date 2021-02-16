Материнская компания TikTok китайская ByteDance передумала продавать американскую часть бизнеса компании Oracle после того как Дональд Трамп покинул пост президента США.
Об этом сообщает South China Morning Post.
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Как пишет издание, с уходом Трампа из Белого дома сделка потеряла смысл.
"Сделка была затеяна для удовлетворения требований администрации Трампа. Но он ушел, и вместе с ним смысл этой сделки", — говорится в материале.
Ситуация в TikTok
- 7 сентября 2020 года компания TikTok выиграла спор за украинский домен.
- 28 августа 2020 года американская торговая сеть объединилась с Microsoft для покупки TikTok.
- 27 августа 2020 года Генеральный директор компании TikTok Кевин Майер заявил о том, что уходит в отставку на фоне значительного политического давления на популярную соцсеть со стороны Белого дома.
- 8 августа 2020 года стало известно, что американская компания готова купить TikTok в четырех странах.
- 13 августа 2020 года появилась информация о том, что индийский TikTok могут продать за $3 миллиарда.
- 10 августа 2020 года в ЦРУ заявили, что сеть TikTok не передавала данные своих пользователей Китаю.
- 2 августа 2020 года американская компания Microsoft прекратила переговоры о покупке китайской социальной сети TikTok.
- 31 июля издание New York Times сообщило, что американский технологический гигант Microsoft ведет переговоры о приобретении TikTok. В тот же день президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает возможность запрета китайской соцсети TikTok. Отмечалось, что китайская компания представляет угрозу национальной безопасности США.
- Американские законодатели высказывали опасения по поводу того, что TikTok обрабатывает данные пользователей. В частности, их беспокоили китайские законы, обязывающие местные компании сотрудничать с разведывательными службами КНР.
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