Материнская компания TikTok передумала продавать американскую часть бизнеса компании на фоне проигрыша Дональдом Трампом президентских выборов в США.

Материнская компания TikTok китайская ByteDance передумала продавать американскую часть бизнеса компании Oracle после того как Дональд Трамп покинул пост президента США.

Об этом сообщает South China Morning Post.

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Как пишет издание, с уходом Трампа из Белого дома сделка потеряла смысл.

"Сделка была затеяна для удовлетворения требований администрации Трампа. Но он ушел, и вместе с ним смысл этой сделки", — говорится в материале.

Ситуация в TikTok

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Автор: Елена Коваленко