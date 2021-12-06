Перемещённые туда фото и видео не будут видны в общей ленте.

Google начала распространять обновление для приложения "Фото", которое добавляет скрытую от посторонних глаз "Личную папку". Зашифрованное локальное хранилище уже давно доступно на смартфонах Pixel, а теперь появляется и на других Android-устройствах.

Об этом пишет Android Police.

Вход в "Личную папку" осуществляется по паролю / PIN-коду или сканированию пальца. Перенесенные туда фотографии исчезают из общей библиотеки и перестают синхронизироваться с облаком, поэтому если вы удалите приложение, то и снимки тоже сотрутся.

Как активировать "Личную папку"

Откройте "Библиотеку"

перейдите в "Инструменты" и увидите подсказку о появлении "Личной папки".

затем она появится в разделе "Управление библиотекой".

Функция распространяется среди пользователей постепенно. Google также пообещала сделать ее доступной и для iOS-устройств, но ближе к началу 2022 года.

Как ранее сообщал УНИАН, Google анонсировала ряд новых фишек, которые появятся в Android-смартфонах к концу года. Есть улучшения для голосового ассистента и приложения "Фото", несколько виджетов и кое-что еще.

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Автор: Денис Пономаренко