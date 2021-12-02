А ещё вернули часы и дату на дополнительные мониторы.

Новое меню "Пуск" стало одним из наиболее спорных изменений в дизайне Windows 11. Microsoft прислушалась к отзывам и внедрила ряд улучшений в последней сборке для участников программы бета-тестирования.

В настройках "Пуск" теперь можно закрепить больше приложений или вывести больше рекомендаций. В стандартном режиме двум этим объектам выделено по три строки, поэтому при выборе приоритета закреплённых приложений сократится отображение рекомендованных файлов.

А ещё разработчики вернули часы и дату на дополнительные мониторы. Сейчас они есть только на основном экране. В боковой панели начнут отображаться три высокоприоритетных уведомления о звонках или напоминаниях, а также одно обычное.

И наконец, из "Панели управления" в "Параметры" переехали:

расширенные параметры общего доступа;

дополнительная информация о принтере или сканере в разделе "Принтеры и сканеры";

некоторые точки входа для настроек сети и подключённых устройств.

Ознакомиться с полным списком изменений, которые были внесены в новую сборку Windows 11, можно в официальном блоге разработчиков.

Читайте такжеMicrosoft прекратит поддержку Windows 10 в 2025 году

Сборка Windows 11 Dev 22509 пока доступна только пользователям, которые зарегистрировались как бета-тестеры или разработчики. В ближайшее время все желающие смогут ознакомиться с ней.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Microsoft разрешила пользователям отказаться от паролей для аккаунтов. В компании объяснили, что считают пароли "устаревшими" и представляющими угрозу безопасности аккаунтов. На выбор представляется сразу несколько альтернатив, включая биометрические.

Также Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Денис Пономаренко