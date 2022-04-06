Российские хакеры рассылают опасный вирус.

Служба безопасности Украины предупредила украинцев об опасности. Российские хакеры рассылают опасный вирус под видом инструкции действий в период военного времени.

Об этом сообщает спикер СБУ в Донецкой и Луганской областях Карина Захидна в Facebook

"Внимание! Очередной вражеский фейк! Враг от имени сотрудника СБУ присылает сообщения с вирусным файлом работникам государственного сектора Донецкой области. В переписке оккупанты побуждают скачать файл с якобы инструкцией действий на период военного времени", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что таким образом пытаются установить вирус на телефоны и компьютеры госслужащих и собрать конфиденциальную информацию. Украинцев призвали не вступать в диалог, не открывать и не загружать файлы от неизвестных лиц и просто удалять переписку.

Как ранее сообщал УНИАН, украинцам рассылают письма с программой, которая похищает пароли и файлы. Текст опасного электронного письма содержит сообщение якобы от Министерства образования и науки Украины относительно "электронных учебных журналов".

Позже в Госспецсвязи заявила, что русские хакеры, которые атакуют государственные органы в Украине, осуществляют атаки и на страны ЕС.

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