Атаку связывают с группой UAC-0010 (Armageddon).

Русские хакеры, которые атакуют государственные органы в Украине, осуществляют атаки и на страны ЕС.

Очередное подтверждение этому приводит правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA, которая действует при Госспецсвязи.

Сообщается, что в адрес одного из государственных органов Латвии направлялись электронные письма со ссылками на опасные RAR-архивов с именами "Assistance.rar", "Necessary_military_assistance.rar".

Каждый из этих архивов содержал вредоносные файлы-ярлыки с названиями на английском языке по гуманитарной помощи нашей стране.

Атаку связывают с группой UAC - 0010 (Armageddon) - той же, которая осуществляла распространение вредоносных электронных писем среди государственных органов Украины.

Как сообщал УНИАН, в Госспецсвязи предупредили о распространении среди государственных органов опасных электронных писем с темой "информация о военных преступниках РФ".

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