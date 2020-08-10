Twitter и TikTok ведут переговоры об объединении — СМИ
08:57, 10 августа 2020Связь
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По информации СМИ рыночная капитализация Twitter равна примерно $29 млрд, в то время как Microsoft оценивают в более чем $1,6 трлн.
Компании начали переговоры о возможном слиянии / Иллюстрация REUTERS
Социальная сеть Twitter провела предварительные переговоры с китайской соцсетью TikTok о возможном объединении.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
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Издание отмечает, что Twitter будет намного сложнее приобрести американский сегмент TikTok, чем главному претенденту на приложение Microsoft.
Цена
Как пишет издание, рыночная капитализация Twitter равна примерно $29 миллиардам, в то время как Microsoft оценивают в более чем $1,6 трлн.
Хронология событий
- 2 августа 2020 года американская компания Microsoft приостановила переговоры о покупке китайской социальной сети TikTok.
- В начале июля 2020 года государственный секретарь США Майк Помпео предупредил о возможности запрета TikTok и еще целого ряда китайских приложений.
- Американские законодатели высказывали опасения по поводу того, что TikTok обрабатывает данные пользователей. В частности, их беспокоят китайские законы, которые обязывают местные компании сотрудничать с разведывательными службами КНР.
- 11 июля 2020 года американский технологический гигант Amazon попросил своих сотрудников удалить из всех устройств китайское приложение TikTok.
- 17 июля 2020 года появилась информация о том, что компания Facebook может запустить свой аналог TikTok в США и еще 50 странах.
- В тот же день, 17 июля 2020 года стало известно о том, что США могут внести в "черный список" материнскую компанию TikTok.
- 31 июля издание New York Times сообщило, что американский технологический гигант Microsoft ведет переговоры о приобретении TikTok.
- В это же день президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает возможность запрета китайской соцсети TikTok.
- Отмечается, что китайская компания представляет угрозу национальной безопасности США Представители владельца приложения настаивают, что не предают данные пользователей официальному Пекину.
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