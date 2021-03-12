Также многие украинцы с 4G-смартфонами все еще используют старые SIM-карты с 3G.

Количество смартфонов, поддерживающих технологию 5G-связи, в Украине за последний квартал 2020 года, по сравнению с третьим кварталом 2020 года, увеличилось в 6 раз – до 194 тысяч штук с 31 тысячи штук.

Читайте такжеВпервые за пять лет Apple возглавила рейтинг лидеров по продажам смартфоновОб этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Отмечается, что количество смартфонов, поддерживающих технологию 4G-связи, в Украине за последний квартал прошлого года увеличилось до 30,9 миллиона штук с 30 миллионов штук по итогам третьего квартала 2020 года.

При этом в Минцифры отметили, что многие украинцы с 4G-смартфонами все еще используют старые SIM-карты с 3G.

"Призываем абонентов заменять свои карточки на те, что поддерживают 4G, ведь эта технология передачи данных в 10-15 раз быстрее, чем в интернете предыдущего поколения. Замена бесплатна у каждого оператора и занимает несколько минут. После этого качество видеовызова и скорость загрузки файлов будет значительно выше", - сообщила пресс-служба Минцифры со ссылкой на руководителя группы развития мобильного интернета в министерстве Станислав Прыбытько.

Что этому предшествовало

В ноябре 2020 года Министерство цифровой трансформации начало выполнять план по внедрению 5G в Украине, в частности ведомство приступило к научно-исследовательским работам, необходимым для запуска высокоскоростной мобильной 5G-связи в Украине.

Министерство цифровой трансформации и инновационный парк UNIT.City планируют создать на территории парка представительство экосистемы "Дія" и тестовую площадку, а в дальнейшем R&D-центр (центр исследований и развития) для использования технологии 5G-связи.

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Автор: Павел Степанец