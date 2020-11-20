По сравнению с 2018 годом рынок вырос на 19,7%.

Объем украинского рынка мобильной связи с 2010 по 2019 год вырос на 74,2% - до 41,9 млрд грн в 2019 году с 24 млрд грн в 2010 году.

Об этом сказано в исследовании Офиса эффективного регулирования (BRDO) «Зеленая книга. Рынок голосовых телекоммуникационных услуг».

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По сравнению с 2018 годом рынок вырос на 19,7%.

Доходы мобильных операторов от предоставления услуг голосовой связи в 2019 году составили 8,6 млрд грн или 23,7% от общей стоимости предоставленных абонентам услуг.

Согласно исследованию, количество активных абонентов (тех, кто за последние три месяца совершил операцию мобильной связи) в 2019 году составило 54,8 млн абонентов, что на 1,7% больше, чем в 2010 году.

Аналитики BRDO объясняют превышение количества абонентов над количеством населения Украины практикой использования нескольких SIM-карт.

Отмечается, что 97% абонентов обслуживаются крупнейшими украинскими операторами мобильной связи «Киевстар», «Vodafone Украина» и lifecell.

Согласно исследованию, 48% абонентов пользуются услугами «Киевстара», 36% - «Vodafone Украина» и 14% - lifecell.

Экспорт услуг

Украина в январе-сентябре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличила экспорт телекоммуникационных, информационных и компьютерных услуг на 15,2% - до 2,11 млрд долл.

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Автор: Павел Степанец