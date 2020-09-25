В социальной сети подчеркнули, что у людей должно быть право пользоваться любыми ресурсами.

Администрация запрещенной на территории Украины российской социальной сети Вконтакте выступает против преследования людей за посещение ими ресурсов.

Об этом заявили в пресс-службе Вконтакте, в пятницу, 25 сентября, передает ТАСС.

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"Мы выступаем категорически против преследования людей за посещение ими социальных сетей, информационных ресурсов и распространение личного мнения", - заявили в представительстве соцсети.

Также в социальной сети подчеркнули, что у людей должно быть право пользоваться любыми ресурсами, а Вконтакте будет отстаивать интересы зарегистрированных в соцсети пользователей по всему миру.

Заявление СНБО

25 сентября 2020 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о том, что государство будет ставить на учет людей, использующих российскую социальную сеть "ВКонтакте", и в случае продолжения распространения запрещенного российского контента они будут иметь дело с Национальной полицией.

Кроме этого, Данилов сообщил, что СНБО и другие государственные органы совместно с международными партнерами планируют в ближайшее время полностью закрыть доступ к "ВКонтакте" в Украине.

Что этому предшествовало

Весной 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о блокировании в Украине доступа к российским соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники", ресурсам Yandex, Mail.ru, а также о запрете использования бухгалтерского программного продукта 1С.

15 мая 2020 года нынешний президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 14 мая 2020 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", которым продлевается действие запрета на российские соцсети.

В сентябре 2020 года представители соцсети "ВКонтакте" заявили, что обошли блокировки на территории нашей страны и возобновили работу мобильного приложения на территории Украины.

По оценке СНБО, обновленная работа прокси (сервера-посредника, который позволяет заходить на определенную страницу в интернете) в мобильном приложении "ВКонтакте" имеет целью сбор российскими спецслужбами данных о гражданах Украины и других лицах, которые используют приложение.

14 сентября министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко поручил проверить информацию о возможном избежании "ВКонтакте" блокирования в Украине в связи с проблемой дезинформации, которая распространяется в этой соцсети.

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Автор: УНИАН