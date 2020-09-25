СНБО и другие государственные органы совместно с международными партнерами планируют в ближайшее время полностью закрыть доступ к «ВКонтакте» в Украине.

Государство будет ставить на учет людей, использующих российскую социальную сеть "ВКонтакте", и в случае продолжения распространения запрещенного российского контента они будут иметь дело с Национальной полицией.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время онлайн-конференции "Цифровая трансформация государства: перспективы и риски кибербезопасности".

"Это их (пользователей – УНИАН) также ответственность. Дело в том, что сейчас та система, которая начинает работать, позволит нам иметь информацию о тех пользователях, которые используют эту соцсеть. Они все будут на учете. Если они дальше будут распространять российский контент в Украине, то они будут иметь проблемы с Нацполицией", - сказал он.

Кроме этого, Данилов сообщил, что СНБО и другие государственные органы совместно с международными партнерами планируют в ближайшее время полностью закрыть доступ к "ВКонтакте" в Украине.

Что этому предшествовало

Весной 2017 года президент Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о блокировании в Украине доступа к российским соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники", ресурсам Yandex, Mail.ru, а также о запрете использования бухгалтерского программного продукта 1С.

15 мая 2020 года нынешний президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 14 мая 2020 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", которым продлевается действие запрета на российские соцсети.

На днях представители соцсети "ВКонтакте" заявили, что обошли блокировки на территории нашей страны и возобновили работу мобильного приложения на территории Украины.

По оценке СНБО, обновленная работа прокси (сервера-посредника, который позволяет заходить на определенную страницу в интернете) в мобильном приложении "ВКонтакте" имеет целью сбор российскими спецслужбами данных о гражданах Украины и других лицах, которые используют приложение.

14 сентября министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко поручил проверить информацию о возможном избежании "ВКонтакте" блокирования в Украине в связи с проблемой дезинформации, которая распространяется в этой соцсети.

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Автор: Павел Степанец