В Украине запущено мобильное приложение для контроля самоизоляции

Приложение предназначено для контакта с гражданином, пребывающим на самоизоляции, и контроля за ее соблюдением на время карантина.

В Украине сегодня, 27 апреля, запущено мобильное приложение для контроля за соблюдением гражданами самоизоляции на время карантина.

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Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров Украины

"Для противодействия распространению COVID-19 в Украине запущено мобильное приложение "Дій вдома", - сказано в сообщении.

Приложение предназначено для контакта с гражданином, пребывающим на самоизоляции, и контроля за ее соблюдением на время карантина.

В Кабмине подчеркнули, что установка "Дій вдома" является добровольной.

Как сообщал УНИАН, Министерство цифровой трансформации во исполнение постановления Кабинета министров от 2 апреля разработало мобильное приложение "Дій вдома" для контроля за соблюдением самоизоляции и/или обсервации людей, которые вернулись из других стран; которые заболели коронавирусом и лечатся дома; которые имеют подозрение на инфицирование коронавирусной инфекцией. Приложение будет использовать данные геолокации.

Решением правительства от 22 апреля в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 на всей территории Украины продлен карантин до 11 мая 2020 года.