Huawei опустилась на шестое место по продажам смартфонов.

На фоне санкций США продажи смартфонов Huawei обвалились более чем на 40%. Китайский техногигант впервые выпал из пятерки лидеров по продажам смартфонов.

Китайский технологический гигант Huawei поставил 33 млн смартфонов по итогам четвертого квартала, что на 41% меньше, чем годом ранее. Об этом пишет CNBC.

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В результате доля производителя, который еще во втором квартале 2020 года занимал первое место в мире, упала до 8%. Это сделало Huawei шестым по величине производителем смартфонов по итогам четвертого квартала 2020-го. Компания уступила не только своим давним конкурентам вроде Apple и Samsung, но и китайским производителям Oppo и Vivo.

По данным аналитической компании Canalys, это первый раз, когда Huawei выпала из пятерки лидеров за шесть лет.

«Huawei резко упала на большинстве рынков в результате санкций США», — говорится в отчете аналитика Canalys Research Эмбер Лю.

По данным исследовательских компаний, в течении всего 2020 года Huawei занимала третье место в мире по продажам смартфонов.

Отмечается, что на падение продаж Huawei на глобально рынке повлияло отключение от сервисов Google. Кроме того, санкции США фактически отрезали китайского производителя от современных чипов тайваньского производителя TSMC.

Что этому предшествовало

В Украине компания Huawei обеспечивает работу общей 4G сети в киевском метрополитене. Благодаря техническому решению от Huawei, одну базовую станцию в столичной подземке могут использовать сразу все три мобильных оператора.

Федеральная комиссия по связи Соединенных Штатов официально признала китайские телекоммуникационные компании Huawei и ZTE угрозой национальной безопасности.

Решение начало действовать от 30 июня.

В июле под давлением США британское правительство постановило извлечение оборудования Huawei из сети 5G к 2027 году.

Все обвинения Huawei отвергает, а решение США о запрете вице-президент компании назвал "политически мотивированным и не связанным с оценкой рисков".

Также шведские власти запретили местным операторам связи использовать оборудование от китайских поставщиков Huawei или ZTE для своих сетей 5G.

Вашингтон подталкивает своих союзников к подобным жестким действиям в отношении китайских фирм.

Телекоммуникационный гигант Huawei не выдержал санкций США, которые обвинили бренд в сотрудничестве с китайскими спецслужбами и слежке за пользователями, и решил продать подразделение Honor за 15,2 миллиарда долларов.

22 декабря власти США заявили о том, что выделят $1,9 млрд на финансирование программы по демонтажу телекоммуникационного сетевого оборудования Huawei, которое, по словам правительства США, представляет угрозу для национальной безопасности страны.

23 декабря 2020 года Министерство иностранных дел Украины решило демонтировать со зданий ведомства все оборудование китайской компании Huawei.

23 декабря 2020 года правительство США заявило о том, что может предоставить Украине финансовую помощь, чтобы покрыть разницу в цене между 5G-оборудованием китайской Huawei и другими поставщиками телекоммуникационных услуг.

18 января 2021 года администрация Трампа уведомила поставщиков Huawei, в том числе производителя микросхем Intel, об отзыве лицензий на поставки оборудования для китайской компании и намерена отклонить десятки других заявок.

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Автор: Елена Коваленко