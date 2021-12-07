Компания даже получила награду "Лучший из лучших 2021" Red Dot Product Design.

Многие компании думают о том, чтобы после карантина оставить своим сотрудникам частичную возможность работать из дома. В Microsoft решили пофантазировать на эту тему и показать, как будет выглядеть рабочее место будущего.

Об этом пишет техноресурс Digital Trends

Концепт Flowspace Pod, созданный отделом Microsoft Office Envisioning Team, определенно вызывает восхищение благодаря ультрасовременному и минималистичному дизайну. Фактически это открытая капсула, в которой есть компьютер, большой экран, динамики, подсветка и кресло.

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В компании считают, что в таких условиях работнику будет уютнее работать. Кабинка может служить личным пространством для zoom-коллов, учитывая огромный дисплей, динамики и относительную конфиденциальность, хотя у нее нет боковых перегородок.

Пока неизвестно, намеревается ли Microsoft коммерциализировать концепт, зато он уже получил престижную награду Red Dot за дизайн, а сама концепция – награду "лучший из лучших 2021 года".

Ранее УНИАН уже сообщал, что другой техногигант, Facebook разрешит большинству сотрудников остаться на удаленке. Сотрудников, которые хотят работать в офисе попросят приходить как минимум на половину рабочих дней.

Также Facebook планирует организовывать регулярные личные встречи для офисных и удаленных сотрудников, "чтобы поддерживать отношения".

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Автор: Денис Пономаренко