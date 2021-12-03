В частности, в "желтом" уровне єпидопасности посещать общественные заведения смогут только те, кто имеет "желтый" COVID-сертификат или справку формы 063/о, а в "красном" - сертификат о полной вакцинации против COVID-19, отрицательный тест или сертификат о выздоровлении.

В Министерстве здравоохранения напомнили, что с 6 декабря в Украине начнут действовать новые правила карантина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-брифинга сообщила заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Мария Карчевич.

"С понедельника, 6 декабря, в Украине начнут действовать новые правила карантина, которые правительство приняло на прошлой неделе. В первую очередь, они коснутся невакцинированных украинцев", - отметила она.

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Заместитель министра напомнила, что согласно новым правилам, посещать общественные заведения в "желтом" уровне эпидопасности смогут только те, кто получил по крайней мере одну дозу прививки против COVID-19 и имеют соответствующий документ: "желтый" COVID-сертификат или справку формы 063/о.

"Эта же норма будет распространяться и на сотрудников общественных заведений - для обслуживания посетителей и клиентов работникам ресторанов, отелей и спортзалов придется иметь по крайней мере одну прививку против COVID-19. В то же время, как и ранее, для посещения общественных заведений можно будет использовать и отрицательный тест, действующий 72 часа, или сертификат о выздоровлении", - пояснили Карчевич.

В то же время, для работы и посещения общественных заведений в "красном" уровне эпидопасности подойдет лишь сертификат о прохождении полного курса вакцинации против COVID-19, отрицательный тест или сертификат о выздоровлении.

Кроме того, с понедельника срок действия "желтых" COVID-сертификатов будет уменьшен и составит 30 дней.

"Мы наблюдаем тенденцию, когда люди, получив первую дозу вакцины, не обратились вовремя за второй. Это означает, что человек не имеет эффективной защиты от болезни и ее последствий. Поэтому с 6 декабря все граждане, у которых со дня получения первой дозы истечет 30 дней, использовать "желтый" COVID-сертификат не смогут", - подчеркнула она.

Напомним, за минувшие сутки, 2 декабря, в Украине зафиксировано 13777 новых подтвержденных случаев COVID-19, летальных случаев – 509. За минувшие сутки госпитализировано 2992 человека, выздоровел – 22893 человека.

За все время пандемии в Украине: заболели – 3 млн 477 тыс. 649; выздоровело – 3 млн 018 тыс. 620 человек; летальных случаев – 87 тыс. 566.

Коронавирус в Украине: что стоит знать

Автор: Антонина Доломанжи