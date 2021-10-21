Пока новых ограничений для клиентов не вводили.

В связи с усилением карантинных ограничений на транспорте ведущие почтовые операторы Украины уточнили правила обслуживания клиентов в условиях сложной эпидемической ситуации.

Об этом пишет "Сегодня" со ссылкой на информацию "Новой почты" и "Укрпочты".

В частности, как сказали в "Новой почте", для посещения отделений клиентам не потребуются документы о вакцинации либо тесты на коронавирус.

"Если произойдут изменения, мы обязательно проинформируем наших клиентов", – говорят в компании. При этом напоминая о правилаз социальной дистанции и масочного режима.

"Укрпочта" будет аналогично работать без ограничений, это также касается "красной" и "оранжевой" зон.

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"Пока никаких изменений в работе отделений и обслуживания отделений не вводилось. Отделения в красной карантинной зоне также работают в обычном режиме для всех клиентов", – сказано в сообщении национального почтового оператора.

Усиление карантина на транспорте

11 октября Кабинет министров утвердил новые правила пассажирских перевозок на время карантина.

Так, с 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с "желтым", "оранжевым" или "красным" уровнем карантина будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа самолета и пассажиров одного из этих документов:

документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации или документа, подтверждающего получение одной дозы дводозной вакцины для регионов "желтого" уровня эпидемической опасности;

международного, внутреннего сертификата или иностранного сертификата, подтверждающего вакцинацию от COVID-19 одной дозой однодозной вакцины или двумя дозами двухдозной вакцины, разрешенных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях, отрицательный результат тестирования методом полимеразной цепной реакции или выздоровления лица от указанной болезни, действие которого подтверждена с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в том числе с использованием мобильного приложения портала "Дія";

отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, который действителен 72 часа.

Автор: Юрий Годован