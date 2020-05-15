Назван самый продаваемый Android-смартфон (инфографика)

Samsung Galaxy A51 стал самым продаваемым Android-смартфон по итогам прошлого квартала.

Согласно свежему исследованию аналитиков Strategy Analytics, Samsung Galaxy A51 стал самым продаваемым смартфоном с ОС Android в мире в первом квартале 2020 года.

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Продажи Samsung Galaxy A51 по всему миру составили 6 млн штук, что соответствует 2,3% общего объема поставок по итогам первого квартала 2020 года.

По данным отчета, четыре из шести самых успешных смартфонов Android в минувшем квартале — это модели Samsung, еще две — Xiaomi. К слову, вторым после Galaxy A51 идет Xiaomi Redmi 8 с долей рынка 1,9% рынка, передает itc.ua.

На третьем месте с долей 1,7% находится Samsung Galaxy S20+. И это единственная флагманская модель в топе. Вопреки слухам о том, что S20 Ultra пользуется самым высоким спросом, старшей модели линейки в топе не оказалось, равно как младшей и более доступной S20, хотя по характеристикам она близка к S20+. В целом же в топе преобладают более доступные смартфоны.

Galaxy A10s и Galaxy A20s — основная ставка Samsung в бюджетном сегменте рынка оказались одними из самых популярных телефонов в мире. Первый занял 1,6% рынка, а второй 1,4%. Между ними расположился Xiaomi Redmi Note 8.

Всего за квартал на мировой рынок было отгружено 275 млн смартфонов, из которых 86% — модели с Android.