Сфера IT, как в мире, так и в нашей стране, становится более гендерно сбалансированной.

Согласно исследованию GlobalLogic, доля женщин в украинском ИТ увеличилась в 3 раза за 9 лет. Если в начале 2012 года в этой сфере женщин было около 7%, то в 2021 - более 22%. Количество специалисток в ИТ-индустрии страны в среднем растет на 15% ежегодно.

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Специалистки в Украине занимают 40% всех нетехнических позиций. Это маркетолог, менеджер, дизайнер, бизнес-аналитик, технические переводчицы и т.д. Среди всех тестировщиков в Украине женщины составляют 33%, а среди разработчиков индустрии - 8%. Такой же процент разработчиц в мире. 47% женщин в украинском ИТ сотрудничают с сервисными компаниями.

Количество технических специалисток за 3 года выросло на 12% и составляет 45%, то есть почти половину всех женщин индустрии. По цифрам GlobalLogic, более 70% специалисток компании занимаются тестированием и разработкой программного обеспечения.

"Сфера IT, как в мире, так и в нашей стране, становится более гендерно сбалансированной. Это связано как с ростом индустрии в целом, так и с активным развитием политик разнообразия. И мы следуем глобальным тенденциям - в нашей компании 22,7% женщин. 26% из них - разработчицы, почти 42% занимаются тестированием, а около 10% - менеджеры и топ-менеджеры", - прокомментировала Екатерина Губарева, младшая віцепрезидентка, руководитель People-направлении, GlobalLogic.

Количество женщин в технической сфере растет, в том числе благодаря внедрению практик разнообразия. Компании все больше уделяют внимание вопросам экологического, социального и корпоративного развития (ESG). Для исследования GlobalLogic использовала открытые данные из таких источников, как DOU, StackOverFlow, а также внутреннюю статистику.

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Автор: УНИАН