ВР увеличила штрафы за нарушение закона о рекламе.

Верховная Рада запрещает использовать в рекламе утверждения и изображения о превосходстве одного пола над другим и стереотипы о роли мужчины и женщины.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие в первом чтении проекта закона «О внесении изменений в закон Украины «О рекламе» о противодействии дискриминации по признаку пола» (регистрационный номер 3427) проголосовали 266 народных депутатов Украины.

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Согласно законопроекту, в рекламе запрещается размещать утверждения и/или изображения об интеллектуальном, физическом, социальном или иного вида превосходстве одного пола над другим, и/или о стереотипности роли мужчины и женщины, которая ограничивает свободу жизненного выбора человека; унижать достоинство человека по признаку пола; демонстрировать насилие по признаку пола; размещать изображение тела человека (части тела) исключительно как сексуального объекта с целью привлечения внимания потребителя и/или намеки (слова, звуки, изображения) на сексуальные отношения, не имеющие прямого отношения к рекламируемому продукту или способу его потребления.

Законопроектом предлагается ввести ответственность рекламодателей, виновных в заказе производства запрещенной законом рекламы. В частности, за повторное совершение рекламодателями, производителями и распространителями рекламы нарушений в течение года влечет за собой наложение штрафа в тридцатикратном размере стоимости распространенной рекламы.

Также предусматривается за непредставление/несвоевременное представление рекламодателями, производителями и распространителями рекламы или предоставление ими заведомо недостоверной информации о стоимости распространенной рекламы и/или изготовления/распространения рекламы налагается штраф в размере 200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть 3 тыс. 400 гривен.

Также отмечается, что в случае невозможности установления стоимости рекламы, изготовленной/распространенной с нарушением требований закона, налагается штраф в размере до 600 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть 10 тыс. 200 гривен.

Кроме того, законопроектом предусмотрено, что в случае нарушения требований к рекламе услуг по трудоустройству рекламодатель платит в Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы штраф в пятикратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент выявления нарушения.

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В законопроекте дается определение, что дискриминационная реклама - это реклама, которая содержит или использует утверждения и/или изображения, которые являются дискриминационными по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, возраста, инвалидности, этнического и социального происхождения, гражданства, семейного и имущественного положения, места жительства, языковым или другим признакам в отношении лица и/или группы лиц, а также которая дискредитирует товары других лиц.

Дискриминационная реклама по признаку пола - реклама, которая: содержит утверждения и/или изображения об интеллектуальном, физическом, социальном или иного вида превосходстве одного пола над другим, и/или о стереотипности роли мужчины и женщины, которая ограничивает свободу жизненного выбора человека; унижает достоинство человека по признаку пола; демонстрирует насилие по признаку пола; содержит изображение тела человека (части тела) исключительно как сексуального объекта с целью привлечения внимания потребителя и/или намеки (слова, звуки, изображения) на сексуальные отношения, не имеющие прямого отношения к рекламируемому продукту или способу его потребления.

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Автор: Надя Пришляк