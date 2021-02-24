Корпорация запустила успешные смартфоны iPhone, часы Apple Watch и процессор M1.

Руководитель Apple Тим Кук (Tim Cook) назвал прошедший 2020 год лучшим годом для инноваций.

Об этом сообщает Weibo.

Читайте такжеВ Apple признали, что за последние годы корпорация поглотила боле 100 компаний

Тим Кук общался с 22-летним студентом Пекинского университета почты и телекоммуникаций Хэ Шицзе (He Shijie). Предприниматель назвал 2020 год «лучшим годом инноваций для Apple за всю историю компании».

Кук отметил, что его корпорация запустила успешные смартфоны iPhone, часы Apple Watch и процессор M1. «Мы прекрасно проводим время с iPhone 12», — подвел итоги года и акцентировал успех флагманских телефонов руководитель американского IT-гиганта.

На вопрос о том, как Кук и его команда справляются со стрессом, предприниматель ответил, что сотрудники Apple «подпитываются энергией новых продуктов». «Не существует единой формулы инноваций. Наша работа — синергия культуры творчества и культуры сотрудничества», — заметил глава Apple.

Также Кук уточнил, что успешной работе компании — особенно в 2020 году — способствует разнообразие и инклюзивность, когда разные люди объединяются ради единой цели и подпитывают друг друга.

Капитализация Apple

Капитализация Apple составляет $2,113 трлн. В четвертом квартале 2020 года доходы компании выросли на 21% и достигли рекордных $111,4 млрд.

23 февраля 2021 года на ежегодном собрании акционеров компании генеральный директор Apple Тим Кук заявил о том, что корпорация Apple купила около 100 компаний за последние шесть лет. Она совершает новое поглощение каждые три-четыре недели.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН