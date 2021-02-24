Крупнейшее приобретение за последнее десятилетие — покупка за $3 млрд Beats Electronics, производителя наушников, основанного рэпером и продюсером Доктором Дре.

Корпорация Apple купила около 100 компаний за последние шесть лет. Она совершает новое поглощение каждые три-четыре недели.

Об этом генеральный директор Apple Тим Кук сообщил 23 февраля на ежегодном собрании акционеров компании, пишет BBC.

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Он отметил, что Apple в основном покупает технологии и таланты. Ее крупнейшее приобретение за последнее десятилетие — покупка за $3 млрд Beats Electronics, производителя наушников, основанного рэпером и продюсером Доктором Дре.

Еще одна крупная покупка произошла в 2018 году, когда Apple за $400 млн стала собственником компании Shazam, разработавшей программное обеспечение для распознавания музыки.

В большинстве случаев Apple покупает небольшие технологические компании, а затем внедряет их инновации в свои собственные продукты.

Капитализация Apple

Капитализация Apple составляет $2,113 трлн. В четвертом квартале 2020 года доходы компании выросли на 21% и достигли рекордных $111,4 млрд.

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Автор: УНИАН