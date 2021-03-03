С прекращением поддержки сторонних cookie-файлов компаниям станет сложнее отслеживать поведение пользователей для таргетированной рекламы.

Американская корпорация Google анонсировала, что с прекращением поддержки сторонних cookie-файлов компаниям станет сложнее отслеживать поведение пользователей для таргетированной рекламы.

Альтернативных способов отслеживания действий пользователей Google вводить не планирует. Об этом в блоге Google сообщил директор по управлению продуктами Дэвид Темкин.

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По его словам, компания взяла курс на интернет-серфинг, ориентированный в первую очередь на конфиденциальность.

В Google приводят исследование Pew Research Center, в котором утверждается, что 72% пользователей в интернете чувствуют, что почти все их действия отслеживаются, а 81% заявили, что потенциальные риски от сбора данных превышают положительные стороны.

Отказ от платных расширений

24 сентября 2020 года в Google решили полностью прекратить поддержку платных расширений в официальном онлайн-магазине Chrome Web Store.

29 сентября 2020 года компания Google ужесточила правила, которые обязывают разработчиков приложений платить 30% комиссии за покупки внутри сервисов.

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Автор: Елена Коваленко