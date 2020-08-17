В столичном метро еще на шести станциях появился 4G

До конца августа мобильные операторы планируют запустить 4G еще на 7 станциях.

Мобильные операторы "Киевстар", "Vodafone Украина" и "lifecell" запустили 4G еще на шести станциях столичного метрополитена.

Об этом говорится в совместном пресс-релизе операторов.

Читайте также4G связь стала доступной еще в 344 населенных пунктахПо данным операторов, с момента запуска 4G на первых станциях киевского метро, вместе абоненты использовали больше 50 терабайт мобильного интернета. Отмечается, что этого объема трафика хватит на 7 лет беспрерывного просмотра видео в HD-качестве.

На каких станциях появился 4G

Мобильная связь четвертного поколения появилась на станциях:

Университет;

Театральная;

Контрактовая площадь;

Почтовая площадь;

Майдан Независимости;

Золотые Ворота.

Также 4G присутствует в тоннелях между этими станциями. Всего мобильный интернет теперь доступен на 15 станциях подземки.

На очереди еще 7 станций столичного метро

До конца августа мобильные операторы Киевстар, Vodafone Украина и lifecell совместно с компанией Huawei планируют запустить 4G еще на 7 станциях: Крещатик, Площадь Льва Толстого, Олимпийская, Дворец Украина и Дворец спорта, Кловская и Печерская.

Что такое 4G

Как сообщает Wikipedia, 4G (англ. 4th Generation) - это стандарт четвертого поколения мобильной радиосвязи. 4G отличается скоростью передачи данных, которая превышает показатели 3G в 200-500 раз, сети четвертого поколения не используют канал для передачи голоса, а работают только с цифровыми данными, телефония переходит в формат VoIP, ожидается, что в будущем это может привести к отмиранию классического коммутирования каналов связи в пользу чистой интернет-телефонии.

Хронология появления 4G в столичной подземке

12 марта 2020 года Киевсовет принял решения для запуска 4G на всех станциях метро. Депутаты установили плату за доступ телеком-операторов и других субъектов деятельности к элементам инфраструктуры объектов строительства, транспорта, энергетики, кабельной канализации электросвязи, домовой распределительной сети коммунальной собственности Киева.

5 марта 2020 года операторы "Киевстар", Vodafone Украина и Lifecell запустили 4G-связь на станции киевского метро «Академгородок»

21 февраля 2020 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) приняла решение предоставить трем крупнейшим мобильным операторам Украины «Киевстар», Vodafone и lifecell разрешение на досрочное внедрение технологии четвертого поколения мобильной связи 4G в диапазоне низких частот, что позволило существенно улучшить покрытие территории нашей страны скоростной связью.

В июле 2019 года операторы в рамках тендера выбрали компанию Huawei в качестве поставщика решения для строительства общей 4G сети в столичном метрополитене. Техническое решение от Huawei позволяет использовать одну базовую станцию сразу всем трем операторам. Сейчас для развертывания 4G на станции метро «Академгородок» «Киевстар», «Vodafone Украины» и lifecell использовали частоты в диапазоне 1800 МГц: полосы шириной 20 МГц, 20 МГц и 15 МГц в соответствии с лицензиями на 4G каждого из операторов. В будущем также намерены задействовать диапазон 2600 МГц, что позволит обеспечить еще лучшее качество и скорость мобильного интернета.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Елена Коваленко