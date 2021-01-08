Из всех четырех смартфонов, выпущенных Apple в конце 2020 года, компактная модель iPhone 12 mini оказалась слабым звеном и пользуется наименьшей популярностью среди всех новинок.
Об этом сообщает Wccftech.
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Как пишет издание, на долю iPhone 12 mini приходится лишь 6% всех продаж iPhone в США в период времени с октября по ноябрь.
По словам партнера и соучредителя CIRP Майка Левина, привлекательность iPhone 12 mini в глазах потребителей оказалась слишком низкой из-за его более высокой цены ($699), если сравнивать с iPhone XR ($499), iPhone 11 ($599) и iPhone SE 2020 года ($399).
Остальные три модели, выпущенные во второй половине 2020 года, демонстрируют совсем другие результаты продаж. Наиболее популярной среди новинок оказалась обычная версия iPhone 12, на её долю приходится 27% продаж новых iPhone в США. Модели iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max пользовались примерно одинаковой популярностью на уровне 20%.
Новинки Apple
- 31 июля 2020 года компания Apple перенесла ежегодную презентацию новых iPhone.
- Презентация iPhone 12, должна была состояться в сентябре 2020 года. Ожидалось, что не все модели iPhone 12 появятся на рынке одновременно.
- 13 августа 2020 года появилась информация о том, что iPhone 12 будут представлены с 12 по 18 октября.
- 21 августа 2020 года в Apple назвали дату выхода iPhone 12 и сразу же перенесли ее.
- По состоянию на 20 октября 2020 года Apple уже продала по предзаказу 2 миллиона смартфонов iPhone 12.
- 28 октября 2020 года в СМИ появились отзывы пользователей новых iPhone 12, которые жаловались на то, что модель крайне неудобна и травматична.
- 8 ноября 2020 года появилась информация о том, что Apple начинает прием предварительных заказов на iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max. Первый является самым маленьким iPhone за последние годы, а второй — самый большой iPhone за всю историю.
- 8 ноября 2020 года в СМИ просочились технические характеристики iPhone 13.
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