На проведение интернета в селах Минцифры просит у Кабмина 5,5 миллиарда гривень

Стоимость подключения к оптическому интернету для городского домохозяйства в среднем составляет 1200 гривень, для сельского домохозяйства – 1300 гривень.

Министерство цифровой трансформации попросит у Кабмина 5,5 млрд грн на проведение в сельскую местность высокоскоростного интернета.

Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель министра цифровой трансформации Александр Шелест.

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По его словам, компенсация предусмотрена Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС. По данным замминистра, 5,75 млн граждан все еще не имеют финансовой и технической возможности подключиться к оптическому интернету.

В частности, 1,55 млн сельских жителей не имеют возможности подключиться к оптическому интернету в связи его с высокой ценой.

4,2 млн человек проживают в населенных пунктах, где не работает ни один провайдер, предоставляющий услуги оптического интернета.

Стоимость подключения к оптическому интернету для городского домохозяйства в среднем составляет 1200 гривень, для сельского домохозяйства – 1300 гривень.

18% домохозяйств в селах не имеют возможности подключиться к оптике дешевле, чем за 2,5 тыс. гривень.

По его словам, Минцифры попросит у Кабмина 5,5 млрд грн на проведение в сельскую местность высокоскоростного интернета.

"Вопрос сколько нужно на это денег... это почти 5,5 млрд гривен, из них 3,3 миллиарда гривен необходимо выделить для подключения самого канала к объекту и еще 2 - на подключение объекта к локальным сетям. Мы уже готовим запрос в Министерство финансов на следующий год", - сказал Шелест.

Исследования

Согласно исследованию Министерства цифровой трансформации, 452 больницы в Украине (25,74% от всех больниц в стране) не подключены к интернет-связи.

Согласно другим исследованиям Минцифры, около 92% украинских библиотек и 40% школ не имеют подключения к качественному интернету.

Согласно данным Госстата, 70,1% населения Украины (более 26,9 млн человек) в 2019 году пользовались услугами интернета, из которых более 77% пользовались интернетом не реже чем один раз в день.

Хронология событий

29 июля 2020 года стало известно о том, что Министерство цифровой трансформации планирует сделать доступным качественный высокоскоростной интернет для 95% населения страны, и особое внимание в этом контексте будет уделено подключению к сети объектов социальной инфраструктуры.

31 июля 2020 года появилась информация о том, что Министерство цифровой трансформации планирует ввести адресную помощь гражданам, которые не могут самостоятельно оплачивать базовый доступ к сети интернет в 30 Мбит/с.

В тот же день, 31 июля 2020 года, один из крупнейших украинских телекоммуникационных операторов «Укртелеком» заявил, что для достижения цели Министерства цифровой трансформации обеспечить 95% сельского населения доступом к интернету, готов на первом этапе инвестировать 1,6 млрд грн в развитие оптического интернета в сельской местности.

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